El nadador jalisciense Arnulfo Castorena Vélez fue designado ganador del Premio Estatal y Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2024, reconocimiento que lo convierte en el máximo ganador del estado en la historia del deporte al llevarse el doble galardón. El Estatal ya lo había ganado en los años 2001 y 2020 y por reglamento no podrá recibir el premio económico de 110 mil pesos. No así, en el Jalisco al Mérito, que también ya lo recibió en 6 ocasiones y en donde sí podrá recibir los 100 mil pesos que se otorgan al primer lugar y comentó.

“Nunca me había tocado ganar dos premios juntos, pero contento nunca me imaginé que pudiera ganar porque había otros atletas como Haideé Aceves y Jesús Castillo para pelear el premio, pero la verdad que muy contento nuevamente que en el estado no lo hayan reconocido y feliz nuevamente porque se volvió a logar”.

Castorena ganó medalla de oro en Juegos Paralímpicos de París en los 50m pecho SB2, su séptima presea olímpica desde Sidney 2000.

Por otro lado, el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2024 en deporte convencional es para: Alejandra Orozco de clavados. Nuria Diosdado de natación artística y Jessica Salazar de ciclismo y la entrenadora Karen Montellano de tiro con arco.

Mientras que, en el deporte profesional, el Premio Jalisco al Mérito Deportivo fue para la tenista, Renata Zarazúa. (Por Manuel Trujillo Soriano)