El piloto Charles Leclerc de Ferrari ganó de punta el Gran Premio de Mónaco, Octava fecha de la Temporada de Fórmula UNO y sumó apenas su sexta victoria en el Gran Circo de la máxima velocidad, en una carrera que estuvo marcada por el aparatoso accidente que sufrió en la primera vuelta el jalisciense Sergio Pérez tras ser golpeado en la parte trasera por el auto de Kevin Magnussen.

Le siguieron a Leclerc al cruzar la meta, Oscar Piastri de McLaren y su coequipero en Ferrari, Carlos Sainz. Max Verstappen termino en sexto lugar.

Mientras que Kevin se quejó y aseguró que “Checo” no le dejó espacio, ya en zona de pits Checo fue a reclamarle a Magnussen y además dijo no entender que la FIA no tomará acciones por el aparatoso choque.

“Me pareció increíble que no hubiera investigación en 3 minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, es muy frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado sí al final del muro hay pasto hubiera terminado sobre el pasto el sólo sin haberme tocado, pero es que no había ninguna necesidad de mantener a fondo yo creo que no quería ceder la posición, pero al final fue un accidente muy fuerte y totalmente innecesario”.

Lo que mal inicia, mal acaba y “Checo” que había arrancado en lugar 16 finalmente se quedó sin poder correr, lo mejor de toso es que salió ileso del aparatoso accidente.

Con este resultado Checo se queda con 107 puntos y desciende hasta el quinto lugar en la clasificación mundial de pilotos que encabeza Max Verstappen con 169 unidades.(Por Manuel Trujillo Soriano)