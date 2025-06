Las Chivas del Guadalajara ganaron su segundo torneo de pretemporada al quedarse con la Copa del Bienestar que se disputo en Zacatecas, luego de vencer anoche a los Mineros de la Liga de Expansión por 3-2 en la final, con tantos de Erick Gutiérrez, Alan Pulido y Teun Wilke. El volante Rojiblanco, Omar Govea, asegura que ya tienen claro el sistema de juego del entrenador, Gabriel Milito.

“Me parece que en torneos pasados no tuvimos ese sistema de juego o ese rol de poder tener el balón, de ser verticales, de tener posesión de balón y me parece que ahora con las condiciones del cuerpo técnico y del plantel en general me parece que se pueden hacer cosas interesantes. Sinceramente el equipo se va adaptando llevamos poquito más de un mes de trabajo, pero la idea de juego está clara”.

Previamente el Guadalajara ganó la Copa Morelos, por lo que ya suma 2 trofeos en esta pretemporada.

Cruz Azul se quedó con el tercer lugar del cuadrangular celebrado en Zacatecas al lograr su primera victoria de la pretemporada, tras vencer 2-0 a Santos Laguna. (Por Manuel Trujillo Soriano)