La atleta jalisciense, Isabel Guadalupe Oropeza Vázquez ganó este domingo el Maratón de Monterrey, deslumbró a todos al establecer nuevo récord, con 02:30:05 en la edición 16 del maratón regiomontano en el que participaron 7 mil 500 corredores y sobre su triunfo comentó.

“La verdad que muy contenta por el resultado porque se consiguió algo para lo que se había trabajado mucho y me deja muy contenta cerrar el año con este resultado se estaba buscando romper el récord el evento y se logró. El nivel estuvo fuerte, sí hubo buen nivel nada más que si me to0có irme sola a partir del kilómetro que pude irme sola me fui sola ya pero en los anteriores kilómetros si tuve un poco de jalón, pero en mujeres el segundo lugar no se logró pegar”.

Isabel cruzó en solitario la meta y su hermana Fanny Oropeza termino en tercer lugar.

En la categoría varonil el ganador fue el corredor africano Berhane Tekle, originario de Eritrea, con tiempo de 2:11:24.

Lo lamentable fue el fallecimiento del atleta Juan Mendonza Luna de 49 años originario de Querétaro, quien se desvaneció tras cruzar la meta y murió mientras era trasladado a un hospital.

(Por Manuel Trujillo Soriano)