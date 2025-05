Los Leones Negros de la UdeG conquistaron su primer título en la Liga de Expansión MX al vencer en penales 5-4 al Tampico Madero, ante más de 40 mil aficionados en el Estadio Jalisco.

El duelo se definió desde los once pasos luego de empatar 2-2 en el marcador global, gracias a un agónico gol de Arturo Ledezma al minuto 94 que envió el partido a tiempos extra y, posteriormente, a la tanda definitiva.

En la serie de penales, los Melenudos no fallaron ninguno de sus cinco disparos, mientras que la Jaiba Brava erró uno, dejando escapar el campeonato.

Tras el título, el técnico Alfonso Sosa lanzó un mensaje en defensa del circuito:

“Muchos insisten en matar la Liga, en aniquilarla y con esto vale la pena, vale la pena esforzarnos en la cancha, vale la pena esforzarse administrativamente, no sólo por lo que se vivió el día de hoy, el récord histórico de toda la afición. En ese sentido, a pesar de que se insiste en aniquilar la Liga demeritando el valor de la misma, nosotros trabajamos para que exista justo lo que vivimos el día de hoy”.

El título llega en medio de un contexto de incertidumbre para la división, luego de que diez clubes presentaran una demanda ante el TAS para exigir el regreso del ascenso, suspendido desde 2019. (Por Manuel Trujillo Soriano)