El argentino Lionel Messi ganó este lunes el Premio The Best 2023 que entregó la FIFA en ceremonia de gala celebrada en Londres, pese a dejar el Paris Saint-Germain para emigrar al Inter Miami de la MLS, superó en la votaciones al noruego, Erling Haaland y al francés, Kylian Mbappé. Esta la tercera ocasión que Messi gana este galardón, pues ya lo había conquistado en el 2019 y también el año pasado, aunque ahora decidió quedarse en Miami y no viajó a la entrega del reconocimiento.

El técnico español, Pep Guardiola ganó el Premio The Best al mejor entrenador tras haber conquistado el Triplete con el Manchester City. Mientras que en la categoría femenina, el premio The Best, fue para la española Aitana Bonmatí, campeona en el último Mundial con la Selección de su país.

(Por Manuel Trujillo Soriano)