La mexicana Renata Zarazúa comenzó su participación en el Mérida Open con una victoria en dos sets por 7-5, 6-2 ante la estadounidense Akasha Urhobo bajo una temperatura de 31 grados centígrados. Con la eliminación de las primeras clasificadas, Renata se convierte en favorita y al respecto, indicó.

“Si, siempre es duro, literal en los dos pasados torneos he sido la sembrada uno y es difícil porque todas con las que juegas como que no tienen nada que perder, entrar y al final yo soy la favorita, todo es contra ti y la otra juega muy bien no tiene nada que perder, entonces estoy tratando de manejarlo de la mejor manera no me concentro si soy la uno o tengo que ganar y voy a ir partido por partido, todas las rivales son muy buenas aunque no estén sembradas”.

Zarazúa, actualmente es 62 del mundo y con este triunfo se acerca al Top 50 de la WTA. En la siguiente ronda se enfrentará a la polaca Maja Chwalinska,

(Por Manuel Trujillo Soriano)