El pelotero japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, ganó su cuarto premio MVP, segundo consecutivo en la Liga Nacional y tiene la segunda mayor cosecha de la historia, anunció la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

Ohtani, sólo es superado por el jardinero estadounidense, Barry Bonds, quien obtuvo en siete ocasiones la designación de Jugador Más Valioso en el Viejo Circuito,

El actual pelotero de dos vías de los Dodgers, ganó el MVP en 2021 y 2023 en la Liga Americana y junto con Frank Robinson, por el momento, son los únicos que han ganado la distinción en ambas ligas.

En la Liga Americana, Aaron Judge, jardinero de los Yankees de New York, repitió como ganador. (Por Manuel Trujillo Soriano)