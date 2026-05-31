El Toluca ganó la Concachampions 2026 al derrotar en tanda de penales a Tigres en la final celebrada en el Nemesio Díez, en un partido cardiaco que terminó con empate a un gol en Tiempos Extras y en la tanda de los penales los Diablos Rojos se impusieron en muerte súbita por 6-5 con destacada actuación de su portero, Luis García.

El técnico Antonio Mohamed reconoció que los Diablos tuvieron suerte para quedarse con el título.

“Creo que fue una final disputadísima, tuvimos la dosis de fortuna que tiene que tener un campeón; Luis (el portero) hizo un gran partido el equipo nuestro llegó justo con lo físico, pero el corazón por delante, nunca nos rendimos, creo que siempre el ganador es justo. Hay que felicitar al rival que hizo un partidazo, fue una final muy emotiva, no también jugada pero emotiva y tenemos mucha felicidad porque era el objetivo que nos habíamos puesto cuando inició el semestre”

En el encuentro el jugador de Tigres, Marcelo Flores se lesionó la rodilla derecha la rodilla derecha con aparente ruptura de ligamento, lo que en caso de confirmarse en las próximas horas, lo dejaría sin posibilidades de jugar el Mundial con Canadá. (Por Manuel Trujillo Soriano)