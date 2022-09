El piloto holandés Max Verstappen brindó una gran carrera y fue profeta en su tierra al remontar para finalmente ganar el Gran Premio Formula UNO de Países Bajos, le siguieron al cruzar la meta Goerge Rusell de Mercedes, Charles Leclerc de Ferrari y Lewis Hamilton de Mercedes. El mexicano Sergio “Checo” Pérez terminó en quinto lugar tras penalización de Carlos Sainz y comentó.

“Creo que al final me sentí mejor con el neumático medio pero sin duda no para el reinicio después del safety car el neumático medio lo vimos con Hamilton con diferentes pilotos que lo pusieron era muy difícil reiniciarlo de bajo del safety car y eso me perjudicó un poco para perder la presión con Carlos (Sainz) y al final el tuvo la penalización y recuperamos el quinto lugar”

La de hoy fue la decima victoria de la temporada para Verstappen que se consolida como líder en la clasificación mundial de pilotos con 310 puntos, por 201 unidades que tienen Leclerc y “Checo” Pérez.

(Por Manuel Trujillo Soriano).