La Unión Ganadera de Jalisco tiene detectados 30 robos a sus camiones de carga y granjas de engorda este año en carreteras de los Altos, principalmente en la vía a Lagos de Moreno, señala su presidente, Adalberto Velasco.

“Nosotros y no es de ahorita, ya teníamos tiempo señalando robo de animales ya sea ganado, cerdos o inclusive aves que van en los camiones, en los trailers ya de traslado que los asaltan y se llevan todo y eso ya lo hemos denunciado, pero sabemos que también hay otro tipo de mercancía que también le es muy rentable a la delincuencia”.

Reconoce que no todos los afectados presentan la denuncia correspondiente, porque lamentablemente no avanzan las indagatorias. (Por Claudia Manuela Pérez)