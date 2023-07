Se corrió esta mañana el Medio Maratón de Tlaquepaque con el triunfo de los hermanos Oropeza, Israel se impuso en varonil al cruzar la meta en primer lugar y reconoció que no hubo alto nivel competitivo.

“Muy feliz desde el inicio corí con el objetivo de mejorar mi marca, em preparé bastante tuve varios meses de preparación para este evento, creí que iba a haber más nivel de otros estados ero igual de todas maneras no hay que quitarse el dedo del renglón ahora si que a lo que veníamos a tratar de mejorar la marca y me da gusto que logré mejorar mi tiempo”.

En la rama femenil la triunfadora fue su hermana Fanny Oropeza. Participaron en este 21K de Tlaquepaque alrededor de 2 mil atletas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)