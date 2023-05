Los hermanos Oropeza Vázquez fueron los triunfadores de la edición 52 de la tradicional carrera de las Crucitas que se realizó este miércoles en el centro de Tlaquepaque, con el triunfo en la rama varonil de Israel, quien comentó.

“Sí se siente el calor aunque no como en otras ocasiones pero lo que sí se sintió bastante fue la contaminación ya que cierra la garganta, la irrita y hace que te esfuerces más de lo normal, te podrás hidratar, mojar pero no se quita lo inflamado de la garganta. Ya me ha tocado ganarla dos veces y siempre ha sido un gran evento que siempre se queda marcado, que siempre te deja un gran recuerdo te vaya bien o te maya mal, esta carrera siempre es muy especial”.

En femenil se impuso su hermana, Fanny Oropeza Vázquez en la prueba de 10 kilómetros. Participaron en total alrededor de mil 500 corredores.

(Por Manuel Trujillo Soriano)