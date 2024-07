Aunque no dio cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que gracias a los 54 millones de usuarios con los que cuenta, la Comisión Federal de Electricidad ya obtuvo ganancias este año y estas serán aplicadas a financiar a hogares del norte del país, donde por el calor, el gasto de energía es mayor.

“De que aún cuando no ha aumentado el precio de la luz, no han aumentado las tarifas y hemos mantenido el subsidio, ya éste año ya tiene ganancias importantes la Comisión Federal de Electricidad, que genera energía eléctrica con menor costo y hay una utilidad razonable, ya saqué el acuerdo con el licenciado Bartlett para que este año las utilidades que tiene la Comisión Federal las va a dedicar a financiar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica”.

Lo anterior lo comentó desde Mexicali, Baja California, y acompañado de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)