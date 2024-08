La directora de la CONADE, Ana Guevara, presentó su balance de la actuación de los deportistas mexicanos en Paris 2024 y dijo que ganaron medalla los que se enfocaron en trabajar y que para ella “ha sido un reto de ataques, mentiras y calumnias” lo de boletos de avión en primera clase y fotos en restaurantes caros, lo que dice ha pagado con su propio dinero.

“Y que los he pagado de mi bolsa, aclaro, no tengo codependiente familiar, todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana, no tengo marido, ni marida, ni concubina, ni nadie que me diga porque gasto. Mientras tanto nos ocupamos en dar resultados y tengo toda la satisfacción de decir entregamos y cumplimos”.

Aseguró que está tranquila porque pese a lo que se diga, no existe ningún expediente abierto en su contra. (Por Manuel Trujillo Soriano)