La coordinación estatal de seguridad definió ya los protocolos que se seguirán para garantizar la protección a los candidatos a la gubernatura de Jalisco y a los candidatos presidenciales cuando visiten la entidad.

El gobernador Enrique Alfaro indicó que no se trata de dotar de escoltas a los candidatos sino de que entre las corporaciones haya comunicación para darles seguridad.

“No, no. Es que no está pensando en términos de asignar elementos en específico sino mantener una información permanentes de recorridos, de agenda y en función también de una evaluación de riesgos estar al pendiente y está con canales de común habilitados rápidos y que tengan capacidad de reacción.”

El gobernador señaló que ya todos los candidatos a la gubernatura están enterados del tema y aceptaron la seguridad. (Por José Luis Escamilla)