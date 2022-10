Descarta el presidente Andrés Manuel López Obrador, un acuerdo entre autoridades locales, como propone en un video el supuesto líder del cartel La Familia Michoacana, para tranquilizar la situación en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde hace dos días se registró la matanza de veinte personas.

“Pronto vamos a tener ya información y espero que se castigue a los responsables, que se detenga y se castigue a los responsables. No puedo, por razones lógicas, no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad. Es un asunto gravísimo donde pierden la vida veinte personas. Eso no está para acuerdos, eso está para investigación y para que se aplique la Ley”.

Y descartó un reforzamiento de la seguridad, pues ya se está atendiendo la zona. (Por Arturo García Caudillo)