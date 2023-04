El acuerdo para comprar 13 plantas de Iberdrola garantiza que no subirá el precio de la electricidad, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El convenio que se suscribió ayer es algo muy importante para el país en beneficio del pueblo de México, en especial de los consumidores, porque en esencia lo que se garantiza es que no aumente el precio de la luz. Eso es lo esencial. Les digo que llevamos a cabo esta operación, esta compra para fortalecer a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y de esta manera poder ofrecer la energía eléctrica a precios justos”.

De esta forma, añadió, se garantiza que no haya aumento en el precio de la electricidad en lo que resta del sexenio y se dejan las condiciones para que en lo que viene se mantenga la misma política energética. (Por Arturo García Caudillo)