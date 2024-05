El próximo domingo se instalarán prácticamente el cien por ciento de las casillas programadas, asegura la consejera del INE, Norma de la Cruz.

“Estamos hablando de 170 mil 204 casillas que se van a instalar. Hasta este momento, si contamos las 64 que nos acaban de reportar de Chiapas, estamos hablando de 168 casillas de 170 mil 204 y eso es como el cero punto cero, cero, cero 71 por ciento. O sea, no alcanzamos ni el uno por ciento. Esto ponerlo en perspectiva. Lo otra que es importante recordarles, no es que esta ciudadanía se va a quedar sin votar, se les va a dirigir a la casilla más cerca”.

A tres días de la elección, la cifra de casillas que no podrán instalarse es de 168, siete por inseguridad, una por negativa a que se ubicara en una zona militar, y el resto por conflictos comunitarios. (Por Arturo García Caudillo)