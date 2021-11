De gira por Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que habrá recursos para completar hodas las obras de infraestructura, incluidos los caminos rurales, y si acaso no alcanza lo presupuestado, aún así también habrá.

“Y si se necesitan recursos, que no creo; pero si se llegaran a necesitar para aprovechar diciembre, se autorizan, por eso viene aquí como invitado especial Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, porque los secretarios de hacienda de antes ni se despeinaban, no se asoleaban”.

Asimismo, dijo tener la esperanza de que antes de que concluya el sexenio, cumplirá con su sueño de atención médica y medicinas gratuitas para los todos los mexicanos.

“Mi sueño que quiero que se convierta en realidad es de que la gente pueda ser atendida por un médico cuando se requiere y se le entreguen todas sus medicinas y que toda la atención médica sea gratuita. Eso lo vamos a lograr”. (Por Arturo García Caudillo)