Para tranquilidad de los maestros, en la aprobación de la reforma al ISSSTE no habrá albazos legislativos, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“No vamos ahora a probarla o a rechazarla o someterla a votación. Vamos a cumplir con el compromiso que se ha hecho con instituciones públicas del Ejecutivo en el sentido de que esta reforma en materia del ISSSTE no se habrá de aprobar si no hay acuerdo con los maestros. No se va a precipitar, no habrá albazos legislativos, ni habrá premura en su aprobación sin que estén enterados los maestros”.

Y es que la presidenta Sheinbaum ordenó pausar la discusión de esta iniciativa hasta no concluir las mesas de trabajo con los maestros disidentes. (Por Arturo García Caudillo)