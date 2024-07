Daremos valor a la palabra de mujer, afirmó la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tras ser nombrada como la secretaria de Gobernación, cargo que asumirá a partir del 1 de octubre.

“Una alta responsabilidad como la que me confiere ahora requiere un alto compromiso también, actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Tengo claro, presidenta Claudia Sheinbaum, que usted realizó en campaña una serie de compromisos que se tienen que cumplir, le daremos valor a la palabra de mujer”.

Indicó que se conducirá con honestidad, por lo cual seguirá haciendo propios los principios que aprendió del presidente López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. (Por Arturo García Caudillo)