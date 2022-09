A pesar de que no habrá aumento en la tarifa del transporte Público hasta el 2024, seguirá la modernización en todo el sistema, informa el Gobierno de Jalisco.

El mandatario, Enrique Alfaro, asegura que el fondo de 500 millones para subsidiar la tarifa permitirá que siga la modernización del transporte, incluso en las ciudades medias.

“Al mismo tiempo reforzaremos la agenda de transformación del sistema en nuestras ciudades medias como en Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande. La construcción de la Línea 4 al sur de la Ciudad, la consolidación de Mi Macro Periférico y de todo el sistema de BRT, las mejoras permanentes en nuestras tres líneas de tren eléctrico y la ampliación de nuestro sistema de movilidad no motorizada, serán tareas en las que nos concentraremos en los siguientes meses”.

Agrega que para crear el fondo de subsidio de la tarifa del transporte público deberá haber recortes en el presupuesto de otras áreas, aunque no específico cuáles. (Por Claudia Manuela Pérez)