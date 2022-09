El Gobierno del Estado aclara que desde el pasado 31 de agosto, el Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras, autorizó el recurso no recuperable en la modalidad de aportación hasta por 2 mil millones de pesos, para el financiamiento de la Línea 4 del Tren Ligero.

El gobernador, Enrique Alfaro, aclara que los recursos no aparecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año porque una parte está en componente privado y la otra en el Fonadin, y el proyecto sigue.

“No aparece en el presupuesto por eso, eso ya está aprobado por Fonadin, y la otra parte, el otro componente que es el componente privado también ya está comprometido, es parte de la propuesta no solicitada y se está licitando ya, en este momento ya está la licitación nacional”.

Cabe recordar que la Línea 4 tendrá un costo de nueve mil millones de pesos, dos mil aportados por el Gobierno Federal, dos mil por el Gobierno de Jalisco y cinco mil millones por la iniciativa privada. (Por Claudia Manuela Pérez)