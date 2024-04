La presa Calderón, principal abastecedora de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara se encuentra al 25 por ciento de capacidad a pesar de que ya le llega líquido de la presa El Salto.

El mandatario, Enrique Alfaro, indica que la idea es que los niveles no bajen al 15 por ciento y con ello garantiza que no habrá tandeos en esta época de estiaje.

“No, no, no, la semana pasada estuvo a en 26 y esta semana se ha mantenido 25.8, es decir ya con la transferencia de agua se estabilizó la Presa Calderón que era la aspiración que teníamos, es decir, que la presa Calderón no esté abajo de 20, ese es el objetivo en esta primera etapa y que eso nos permita estar tranquilos de que no va a haber ni falta de agua, ni necesidad de tandeos en el Área Metropolitana en este estiaje”.

Agrega que por el momento ninguna presa del estado se encuentre en niveles críticos. (Por Claudia Manuela Pérez)