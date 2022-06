Garantiza el presidente Andrés Manuel López Obrador que no habrá aumento en los precios de las gasolinas, por lo menos durante 2022.

“Todo el año este lo tenemos garantizado. No tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel y de la luz. Se van a mantener los precios”.

De igual forma, comentó que de cara a una posible recesión lo mejor es producir y ser autosuficientes.

“En el caso de nuestro país estamos haciendo lo que consideramos ayuda para enfrentar el problema de la inflación mundial. Lo principal es producir. No puede enfrentarse ningún problema económico, ninguna crisis, si no se tiene una actividad productiva fuerte. La clave está en producir lo que consumimos”. (Por Arturo García Caudillo)