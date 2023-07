A pesar de los amparos, los libros de texto de primaria se van a repartir, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y hay amparos, no pocos ¿eh?, muchos. Pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros están distribuyendo en todo el país. Y el 28 de agosto que inicia el ciclo escolar la mayoría de los libros van a estar en las escuelas. No se han retirado y no se van a retirar porque no hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares”.

Aseguró que ya está en marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto y que de hecho en la elaboración participaron maestros, pedagogos y especialistas, y que no se invitó a las empresas que hacían antes los libros, porque son extranjeras. (Por Arturo García Caudillo)