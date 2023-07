A distancia, pues aún pesa sobre él una orden de aprehensión, el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se registró este viernes como aspirante a coordinar el Frente Amplio por México.

“Se han de preguntar ustedes el por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta es clarísima, porque soy un perseguido político. Durante diferentes mañaneras fui sujeto a ataques, difamaciones y calumnias de una manera sistemática por parte de este gobierno represor, pero no les bastó con esto ya que fueron capaces de ir más allá, de fabricar delitos, de falsificar documentos, inclusive de iniciar un proceso de desafuero”.

En su lugar, su hermano, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca acudió a entregar los documentos ante el Comité Organizador. (Por Arturo García Caudillo)