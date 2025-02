Aunque no se compromete a bajarla de precio, la gasolina en México no deberá superar los 24 pesos por litro, y por tanto, no habrá gasolinazos, asegura el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

“El objetivo, que lo hemos planteado siempre, ha sido la autosuficiencia en gasolina y diesel. Nos vamos a enfocar en tres objetivos: producción de gasolina, diésel y turbosina, que son los productos de mayor valor agregado; no habrá gasolinazos y el mercado interno estará abastecido; el precio de la gasolina no será mayor a 24 pesos por litro”.

Para ello se está concluyendo la rehabilitación iniciada el sexenio pasado, de las seis refinerías ya existentes, con una inversión de 105 mil millones de pesos, más las coquizadoras de Salina Cruz y Tula; asimismo, se llevará a la refinería de Deer Park a su máxima capacidad y Dos Bocas será explotada al cien por ciento. (Por Arturo García Caudillo)