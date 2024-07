Luego de una nueva manifestación de comerciantes ambulantes en la Presidencia Municipal de Guadalajara, encabezados por Teresa González, quien ha liderado a un grupo durante años, el presidente municipal interino, Francisco Ramírez Salcido, afirmó que han visto como ayudar a los manifestantes. En el caso de Teresa González, explica que se han reunido con ella en 43 ocasiones para que pudiera ejercer el comercio en un lugar permitido, porque ya no han otorgado permisos en el Centro Histórico, pero no ha aceptado.

“Pero nosotros también estamos con la apertura, ya la Secretaría General ha tenido acercamiento con ellos y también su servidor, semanas atrás, días atrás, hemos platicado, se les ha reiterado la invitación a que se acerquen para ver de qué manera, en caso particular, cada quien pueda tener una ruta que le pueda convencer”.

Actualmente hay 87 permisos provisionales expedidos por la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, para comerciantes habituales —“carritos”— en el centro histórico, además de 100 puestos autorizados de artesanos indígenas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)