Si la empresa Caabsa Eagle no regulariza el servicio de recolección de basura el próximo lunes, arriesga su contrato concesión que por cierto vence en dos años, advierte Jesús Félix Gastélum, coordinador General de Servicios Públicos Municipales.

“El alcalde le dejó muy claras las cosas a Caabsa. Si Caabsa no llega al 100 por ciento de la recolección, nosotros trabajaremos en la no renovación de su concesión. Recordemos que ya la concesión después de 17 años dando servicio al municipio, le quedan dos años más, es decir, en diciembre del siguiente año termina esta concesión. Lo que nosotros estamos haciendo es reuniendo expedientes del porcentaje de recolección, cotejado con los líderes vecinales de cada una de las colonias para guardar todos expedientes de todos los días para quien le toque la siguiente administración”.

Antes de este problema su nivel de cumplimiento era del 90 por ciento. Le dan 15 días para que llegue al 100. (Por Gricelda Torres Zambrano)