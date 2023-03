El Ayuntamiento de Guadalajara aporta cuatro millones de pesos cada año al fideicomiso de ayuda a 75 damnificados del 22 de abril, pero no forma parte del Comité Técnico y no tiene voz en las decisiones, señala el presidente municipal, Pablo Lemus, al cuestionarle sobre la conversión de pesos a UMAS en las pensiones a los afectados y que ocasionó su enojo.

“Es un fideicomiso, los fideicomisos se rigen por un comité técnico es como su consejo de administración y el Ayuntamiento no forma parte del comité técnico. Es decir nosotros no formamos parte de las decisiones que se toman en torno a la distribución de recursos, solamente aportamos los mismos. Incluso de ha pedido la incorporación del Ayuntamiento al comité técnico para poder formar parte de esas decisiones”.

Agrega que el sábado 22 de abril acudirá a la zona de Analco, a la conmemoración de 32 años de las explosiones en Guadalajara. (Por Claudia Manuela Pérez)