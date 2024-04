El ayuntamiento de Guadalajara llevó a cabo la clausura del bar ubicado en Oblatos donde el pasado fin de semana una joven se habría intoxicado tras el consumo de una cerveza en este lugar y murió en un hospital particular al día siguiente.

La Fiscalía no ha dado más información sobre las causas del deceso de la joven, que de manera preliminar se mencionó habría sido una sustancia química.

En la inspección realizada por el ayuntamiento se documentó que el local donde la joven se habría intoxicado ubicado en avenida Circunvalación Oblatos cuenta con licencia de fonda y venta de cerveza, pero no presenta bitácora ni manifiestos de trampa de grasa, realiza actividad de preparación y mezclas de cerveza sin licencia municipal y tiene quejas de vecinos por el ruido. Por esta situación se realizó la clausura total del espacio. (Por Héctor Escamilla Ramírez)