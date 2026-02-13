El Ayuntamiento de Guadalajara echará la casa por la ventana para celebrar el 484 aniversario de la fundación de la ciudad, ya que durante 10 días a partir de este 14 de febrero, ofrecerá un amplio programa de actividades que contempla, entre otros, las tradicionales Mañanitas, así como conciertos, exposiciones y conferencias, explica el secretario General, Manuel Romo
“El 14 tendremos una guardia de honor en el monumento de Beatriz Hernández a las 9:00 de la mañana. A las 9:15, 9:30 estaremos escuchando las tradicionales Mañanitas al frente de la Presidencia Municipal, donde se entregarán los picones, se ofrecerá chocolate para la gente”.
A los vecinos de diferentes colonias se les entregará un rosal.
A las 12:00, el Pleno del Ayuntamiento tendrá una sesión solemne para entregar el Premio Guadalajara a un tapatío destacado por su aportación a la ciudad, evento encabezado por la alcaldesa y el gobernador. (Por Gricelda Torres Zambrano )
