Autoridades tapatías inauguraron una feria del empleo municipal en el corredor Pedro Loza, con la participación de 14 empresas nacionales y transnacionales.

Las compañías ofrecen vacantes en áreas operativas, administrativas y de dirección, con sueldos superiores al mínimo y prestaciones de ley.

El gobierno tapatío destacó que Guadalajara se mantiene como uno de los principales generadores de empleo en Jalisco, con más de 40 mil nuevos puestos formales durante el último año.