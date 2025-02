El Ayuntamiento de Guadalajara no cumplió con la sentencia que les obligaba a reforestar el Parque San Rafael, luego del derribo de cientos de árboles para la construcción del vaso regulador ubicado en este espacio verde, así lo denuncian colectivos, quienes acusan que, pese a que un juez determinó que deberían plantar más de 300 árboles así como también establecer un plan para el cuidado de los ejemplares, esto no se cumplió.

“En agosto del año pasado, precisamente, ellos dicen que ya hicieron la reforestación, que plantaron 300 y tantos árboles, cuando nosotros hemos monitoreado todo el tiempo el parque y nos damos cuenta que no se no se plantaron más de 300 árboles. El juez lo marcaba claramente que tenía que haber un programa, que tenía que haber un cronograma, que se le tenía que dar seguimiento para que los árboles alcanzaran el nivel de de vida y calidad que tenían los anteriores que ellos habían talado, pues no se dio; establecía periodos de riego que tampoco nunca han hecho”.

De los 250 árboles que se estima plantó el ayuntamiento, los activistas reclaman que apenas sobreviven el 12 por ciento. (Por Edgar Flores Maciel)