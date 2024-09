El Ayuntamiento de Guadalajara puso en operación módulos para la detección de vehículos que excedan los límites de velocidad.

El primer operativo se registró en la avenida Juan de Dios Robledo, en la zona oriente de la ciudad.

Con una cámara de velocidad se detectarán a los correlones y después se les interceptará en los módulos para llamarles la atención.

De momento no se aplicarán multas, sólo se harán los llamados de atención para advertir de los riesgos en la conducción temeraria.

En la voz el director de Movilidad de Guadalajara, Jesús Soto Morfín.

“Recordar varias cosas. Uno, no hay recaudación porque no estamos levantando infracciones. Dos, recordar que en el reglamento derivado de la ley estatal se permite 10 kilómetros adicionales al límite de velocidad establecido en las vías. Estamos hablando de un tope en esta vía de 50 kilómetros por hora. Lo que no se está permitiendo es ir más allá de 50 kilómetros por hora”.

El operativo se implementará en calles donde no existan cámaras de fotoinfracción o donde se tienen detectados accidentes viales constantes.

Otras vialidades que serán sujetas a este operativo serán Basilio Vadillo, Enrique Díaz de León, Américas, Hidalgo, entre otras. (Por Héctor Escamilla Ramírez)