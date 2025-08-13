Por el pésimo estado en el que se encuentran muchas de las calles y avenidas de la zona Oriente del municipio de Guadalajara, se anunció la inversión de 150 millones de pesos para rehabilitar vialidades, priorizando esa zona de la ciudad. Elena Zamago, directora de Pavimentos del municipio, explicó que sustituirán el asfalto, nivelarán calles y repararán banquetas y cruceros.

“Se están atendiendo una serie de vialidades: traemos la calle Escorza, traemos la calle Penitenciaria, calle Rayón, estamos arrancando el día de hoy en la calle Mexicaltzingo también y, posteriormente, concluyendo este polígono, se va a iniciar también con la rehabilitación de la calle Libertad, desde Enrique Díaz de León a Federalismo. Estamos haciendo aquí el retiro de la superficie que ya está dañada, se está tendiendo una carpeta asfáltica totalmente nueva”.

Según la directora municipal de Pavimentos, son ocho polígonos en los que trabajan actualmente, de la zona centro hacia el oriente de Guadalajara. (Por Gustavo Cárdenas)