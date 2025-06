El Gobierno de Guadalajara implementará un operativo especial en los cinco panteones municipales donde esperan recibir a más de 65 mil visitantes este fin de semana por el Día del Padre, explicó Gloria Carranza, directora de cementerios.

Que no se suban a las tumbas, les hacemos mucho hincapié en eso y más que ya tuvimos la primera lluvia muy fuerte, entonces no vaya a estar algo blando los espacios, la losas de concreto para que no vayamos a tener ningún incidente y salga todo con saldo blanco.

El agua en los floreros está prohibido es ya un tema que traemos desde hace dos años con secretaria de salud del Estado porque si hubo mucho incremento del mosquito. En los panteones hemos rellenado los floreros de tierra, sí se les permite que pongan las flores pero no el agua.

Los panteones Jardín, Mezquitán y Guadalajara mantendrán sus recaudadoras abiertas y el DIF municipal colocará brazaletes de identificación a niñas y niños. (Por Usi Toledo Aguayo)