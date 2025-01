Como muchas otras en la colonia Country Club de Guadalajara, una torre departamental en construcción podría obtener el visto bueno del gobierno tapatío para duplicar el número de niveles de su coeficiente de construcción, aún cuando ello viole los planes parciales.

En sesión ordinaria, este jueves se aprobó un recurso de revisión para valorar si la constructora obtendrá el permiso para construir al doble de lo permitido no solo del complejo habitacional sino también del comercial.

Ante esto, regidores de Morena mostraron su inconformidad y al respecto habla Juan Alberto Salinas.

“El propio ayuntamiento no hace mucho tiempo, dijo que no había condiciones para que se pudieran dar elementos básicos de movilidad, elementos básicos de protección al medio ambiente, particularmente el agua y las redes hidrocenitarias y aún así el día de hoy contra todo presionaron para que pasaran”.

Por su parte Mario Silva, jefe de gabinete del gobierno de Guadalajara, argumentó que lo aprobado es solamente para revisar el tema y no para emitir una licencia de construcción.

El que el proyecto duplique o no el número de niveles en su torre dependerá de una consulta con los vecinos de la zona. (Por Edgar Flores Maciel)