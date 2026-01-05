El Ayuntamiento de Guadalajara informó que este martes se suspenderán todos los medios de pago de impuestos, derechos y contribuciones debido a fallas persistentes en los servidores.

Las recaudadoras, módulos fijos, zonas de autocobro, kioscos Y la plataforma de pagos en línea permanecerán fuera de servicio mientras se realiza mantenimiento mayor y actualización del sistema.

Se espera que todo vuelva a la normalidad el miércoles 7 de enero.