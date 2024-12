En la víspera de que concluya el contrato con la empresa Caabsa Eagle, Guadalajara vive la peor y más baja cobertura en materia de recolección de basura de los últimos años, así lo calificó la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García.

“Y hoy estamos en los índices más bajos de recolección de basura afuera de sus casas, lo vemos todos los días, la basura o el sistema de recolección no pasa todos los días, no sabemos cuándo va a pasar, hay mucha incertidumbre y la calidad como lo mencioné hace un momento, está por los suelos y además esto ha provocado que tengamos toneladas de basura en la calle”.

De acuerdo con Delgadillo García, actualmente 50 por ciento de la ciudad no cuenta con cobertura de recolección de residuos por parte de la empresa concesionaria.

Ante dichas declaraciones, esta mañana Caabsa Eagle lanzó un comunicado en el que instó a una mesa de diálogo entre las autoridades municipales, la sociedad civil y el sindicato de trabajadores para abordar una posible solución al problema. (Por Edgar Flores Maciel)