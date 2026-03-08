Los pilotos de Mercedes dominaron la primera fecha de la temporada de la Formula UNO al ganar el Gran Premio de Australia; el británico George Russell hizo valer su papel de favorito al quedarse con el primer lugar, seguido por su compañero, el italiano Kimi Antonelli. En tanto que Charles Leclerc de Ferrari completó el podio al quedarse con el tercer lugar.

El debut de Cadillac fue caótico, pero el piloto mexicano Sergio Pérez cumplió al terminar la carrera en el puesto 16, aunque sin puntos; mientras que su coequipero Valtteri Bottas abandonó. “Checo” espera que conforme avance el campeonato, su equipo vaya mejorando.

“La competencia está ahí, la verdad que la extrañaba, pero la verdad que no disfrute tanto de la carrera con esta energía de la carrera tan complicada, cada vuelta tienes una energía diferente y la verdad que no entiendo que está pasando en estos momentos pero creo que conforme pasen las carreras lo vamos a poder entender”

Russell toma la punta en el campeonato Mundial de pilotos al sumar 25 puntos, le sigue Antonelli con 18 y en el tercer sitio se ubica Leclerc con 15 unidades. (Por Manuel Trujillo Soriano)