De manera sorpresiva el defensa histórico del Barcelona y de la Selección de España, Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol y de manera inmediato, al señalar que el juego del próximo sábado ante el Almería será su último en un campo de juego y sobre todo con el cuadro catalán.

“Vosotros, culés, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo en un video.

De 35 años, Piqué se retira después de haber sido campeón del mundo y de la Euro con la Selección Española, además de que ganó todo con el Barcelona, con 8 Ligas, 4 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, además de 1 Premier League y 1 Copa de Europa con el Manchester United. (Por Martín Navarro Vásquez)