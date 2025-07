Se celebró este domingo la octava edición del Gran Giro Guadalajara con salida y meta en la zona de La Minerva, con las pruebas de Medio Fondo de 75 kilómetros y el Gran Fondo de 150 kilómetros. Los ganadores absolutos fueron Fernanda Paola Zárate en femenil con tiempo de 4:05:19. Mientras que en varonil se impuso el internacional Gerardo Ulloa con 3:46:09 y comentó.

“Una competencia muy interesante había rivales de muy buen nivel, fue una carrera intensa desde el inicio que se arrancó se fue a tope todo el día y terminamos a tope también, pero muy divertida es la primera vez que me toca correr este Gran Giro y contento de poder participar aquí. ¿Cómo se te hiso el circuito? Bueno me gusta mucho es muy similar a otro que hay por ahí, pero me gusta bastante y aparte es bonito correr en tu propia casa”.

Participaron mil ciclista y se repartieron 250 mil pesos entre los ganadores de la diferentes categorías.

En el ciclismo internacional, el esloveno Tadej Pogacar ganó el Tour de Francia por segundo año consecutivo y consiguió su cuarto título en esta prestigiosa carrera para colocarse a una sola victoria de los cuatro ciclistas de la historia en contar con cinco Tours en su palmarés: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

Mientras que Wout van Aert se llevó la última etapa celebrada este domingo en los Campos Elíseos de París. (Por Manuel Trujillo Soriano).