Germaine Valentina ha demostrado su talento vocal desde muy pequeña, actualmente, se consolida como una de las nuevas voces del regional mexicano, en el que sigue rompiendo esquemas y fronteras. En entrevista con notisistema, compartió en que se inspiro para escribir su nuevo sencillo “Conmigo no va”.

“La escribí para todas las personas que quieren amar genuinamente y que están ya hartas de las personas que juegan, porque siento que hoy en día hay muchas personas que juegan con los sentimientos de los demás, ya sea por su propio, ego, por miedo al abandono, por lo que sea y piensan que quizás tratándote mal tu te vas a enamorar de ellos, y siento que eso no de debe de hacer, y eso no funciona con muchas personas, entonces para las personas que como yo no gustan esos juegos y no funciona con nosotros, es este tema que dice Conmigo, no va, conmigo no van esos juegos y ese maltrato”.

Pese a no ser mexicana, Germaine ha conquistado al público del regional gracias a su autenticidad y estilo propio. Con sus diferentes sencillos ha acumulado millones de vistas en las plataformas y ya se prepara para el lanzamiento de su primer álbum de estudio y una gira posterior a eso. (Por Pilar Gutiérrez)