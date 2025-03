El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pone en tela de juicio que las autoridades locales no tuvieran conocimiento de lo que ocurría en el predio donde fueron encontrados los crematorios clandestinos en Teuchitlán.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.

Los problemas relacionados con la delincuencia organizada no nacen de la nada, afirma, sino que nacen y crecen de los problemas locales y por ello la FGR hará una investigación profunda, pero no atraerá el caso hasta en tanto no se tenga la certeza de que se ha cometido algún delito de carácter federal. (Por Arturo García Caudillo)