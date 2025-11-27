A casi mes y medio de haber renunciado a la titularidad de la Fiscalía General de la República, la Cancillería finalmente logró el beneplácito de la Gran Bretaña, para que Alejandro Gertz Manero se convierta en el representante diplomático de México, así lo informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo puedo ya decir porque ya fue, ya fue, pero aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, a Inglaterra, sí. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría. Luego les damos la fecha”.

Hay que recordar que Gertz Manero dejó su cargo como fiscal el pasado 27 de noviembre, es decir, poco más de dos años antes de la fecha que por Ley estaba establecida. En su lugar llegó la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy. (Por Arturo García Caudillo)