En el marco de la Feria internacional del Libro de Guadalajara la psicóloga y escritora, Gina Goldfeder, presentó “Soltar la Herida” un texto en el que comparte su conocimientos y métodos de psicología para dar una luz y orientación de tres pasos con el que los lectores que buscan respuestas para sanar, se puedan ayudar, así lo mencionó la autora a Notisistema.

“Hay descripción de lo que son películas, series, hay toda una explicación de lo que es la herida emocional, las herramientas de cómo puedes trabajar y soltar la herida para que descubra qué es y la tercera parte que me encanta que es, te voy a dar sugerencias de cómo puedes disfrutar de la vida, porque hay gente que no sabe ni cómo disfrutarla, no se le ocurre”.

Gina Goldfender reveló que utilizó sus 30 años de experiencia y algunos casos clínicos para poder escribir “Soltar la herida” y ya trabaja en lo que será su siguiente libro. (Por Katia Plascencia Muciño)