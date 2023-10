De gloria se vistió el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de octubre con la presentación de Gloria Trevi ante cerca de 18 mil personas tanto dentro como en la plazoleta del núcleo ferial.

La regiomontana mencionó que este show era para todos aquellos que pensaron que no la iban a ver este año por no haber alcanzado boletos en el palenque. Acompañada por 7 músicos, 8 bailarines y varios cambios de vestuario, “La Trevi” interpretó éxitos como “Pruébamelo”, “No querías lastimarme”, “5 minutos”, “Doctor psiquiatra”, “Pelo suelto” y a diferencia de su concierto en el recinto gallero, en esta ocasión Gloria no invitó al mariachi al escenario, pero eso no detuvo los ánimos del público que de principio a fin se entregaron a la también compositora.

Para esta noche en el llamado Teatro del pueblo se presentará Pancho Barraza. (Por Katia Plascencia Muciño)